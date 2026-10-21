Ünlü kitabın Osmanlıca baskısı bulundu! 98 yıllık nadir eser o ilimizdeki sahafta ortaya çıktı

31 yıldır sahaflık yapan Nizamaettin Korucu (64), ünlü Rus yazar Grigoriy Petrov'un eserleri ve elindeki 1928 tarihli kitapla ilgili, "Grigoriy Petrov en çok 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' eseriyle meşhur. Bu eseri Finlandiya'nın kalkınmasında çok önemli bir rol oynamış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye'de okullarda okutulmasını tavsiye etmiş. 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde'nden sonra yazdığı eserlerden birisi de 'Mefkûreci Muallim', yani 'İdealist Öğretmen.' Bu eser de yine Maarif Vekaletince, Milli Eğitim Bakanlığınca okullara tavsiye edilmiş. İlk baskısı 1928'de yapılmış, yani Harf İnkılabı'ndan önce Osmanlıca olarak basılmış. Şu anda çok nadir, bildiğim kadarıyla. Eserin basıldığı tarihte 20 kuruşmuş ama bugünkü paraya tekabül eden değeri yaklaşık 1000 lira. Çok nadir bulunan bir eser diyebilirim. Öğretmenlere de tavsiye edilmiş. Evet, şimdi biz kitap alıyoruz tabii vatandaşlardan. Taşınanlar oluyor, nakil yapanlar oluyor veya vefat edenler oluyor. O kitapların arasında, gelen kitapların arasından çıktı bu kitap. Sonra dikkatimizi çekti, inceleyince ayırdık, bu şekilde elimizde saklıyoruz. Bu sene aldık, öyle hatırlıyorum. Elimizde duruyor" ifadelerini kullandı.