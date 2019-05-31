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LGS'ye girecekler dikkat! Yarın ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı nedeniyle bütün toplu taşıma araçlarının öğrencilere ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:50
LGS'ye girecekler dikkat! Yarın ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK PartiGrubunun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği ifade edilerek, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:50
  1. İstanbul
  2. LGS

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