8. sınıf öğrencileri 6 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Merakla beklenen sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Sınava giren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden puanlarını öğrenmeye başladı. Puanını öğrenenler ise kaç puanla hangi okula yerleşebileceklerini araştırıyor. Peki, LGS’den düşük puan alan liseye nasıl yerleşir?

LGS’den düşük puan alan liseye nasıl yerleşecek? Düşük puan alanlar liseye yerleşecek mi?

Merkezi Sınava giren öğrenciler düşük puan aldıklarında Yerel Yerleştirme yani adrese dayalı sistemle bir okula yerleşebiliyor. Adrese dayalı sisteme göre tercih işlemleri e okul üzerinden yapılıyor.

Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabiliyor. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor.

Tercih süreci henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı tercih tarihlerini birkaç gün içerisinde açıklayacaktır. Tarihler açıklandığında tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Bu kılavuzda okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri yer alacak.

LGS’de tam puan 500 olarak hesaplanıyor. En düşük puan ise 100… Eğitimciler iyi bir liseye girmek için öğrencilerin yüzde 1’lik dilimde yer almalarının önemli olduğunu ifade ediyor. Kısacası öğrencilerin puanları kadar yüzdelik dilimleri de son derece önemli.

Yüzdelik dilim nedir?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına 100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.