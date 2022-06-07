LGS’de sorulan o soru, ortalığı çok fena karıştırdı

Türkiye genelinde önceki gün 1 milyon 236 bin öğrenci Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’na girdi. LGS’deki sorular ve cevap anahtarı sınavın hemen ardından meb.gov.tr adresinden yayınlanırken bazı sorular her sene olduğu gibi sosyal medyada gündem oldu. Bu seneki 'şanslı' sorulardan biri Türkçe testin öğrencilerin karşısına çıkan atların yürüyüş şekillerini içeren bir mantık soruydu.

Bazı kullanıcılar sorunun gayet güzel bir mantık sorusu olduğu savunurken bazıları ise aynı soruyu ‘skandal’ olarak niteledi.

İşte tartışmaya sebep olan o soru

Atların çeşitli yürüyüş biçimleri vardır. Birçok at ırkı doğuştan gelen yetenekle tırıs, rahvan, adeta, kenter ve dörtnal olarak adlandırılan biçimde yürüyebilir. Kenter yürüyüşünde atın ayak hareketlerinin aşamaları şunlardır:

Bu hareketler aynı döngüyle devam eder.

Buna göre, aşağıdaki görsellerden hangisi "kenter yürüşü"nün numaralanmış aşamalarından herhangi birine ait olamaz?

2022 LGS sınavı Türkçe testinde çıkan bu sorunun cevabı "A" şıkkıdır.