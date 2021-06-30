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Eğitim LGS yerleştirmeleri ne zaman başlayacak 1. 2.3. yerleştirme başvuruları ne zaman?
Eğitim

LGS yerleştirmeleri ne zaman başlayacak 1. 2.3. yerleştirme başvuruları ne zaman?

LGS 2. tercih dönemi ne zaman? LGS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercihlerin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İlk tercihlerde yerleşemeyenler daha sonra 2. ve 3. kez yapabiliyor. Peki, liselerde 2, 3. Yerleştirme başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:47:00 -
LGS yerleştirmeleri ne zaman başlayacak 1. 2.3. yerleştirme başvuruları ne zaman?

LGS’ye giren öğrenciler tercih süreçlerini araştırmaya başladı. Peki, LGS’de ilk tercihlerde yerleşmeyenler için ek tercih dönemi var mı?

LGS yerleştirmeleri ne zaman başlayacak 1. 2.3. yerleştirme başvuruları ne zaman?

LGS ilk tercih süreci 5-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sonuçlar ise 26 Temmuz’da açıklanacak. İlk tercihlerde yerleşemeyenler için süreç devam edecek. 2-6 Ağustos’ta 2.nakil tercih başvuruları alınacak sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. 9-13 Ağustos tarihlerinde ise Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması için başvurular alınacak.

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