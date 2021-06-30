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Eğitim LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
Eğitim

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS tercihleri için aramalar hız kazandı. LGS sınav sonucunun açıklanmasının ardından LGS tercihleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini hesaplayan öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. LGS takvimi son dakika belli oldu. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 13:52:00 -
LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Sabah saatlerinde LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercihlerin yapılacağı tarih için bekleyişe geçildi. Adaylar taban puanlarını baz alarak belirlenen tarih aralıklarında işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.

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