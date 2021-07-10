Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan tercihlerle beraber milyonlarca aday ve veli 2021 LGS tercih sonuçları için bekleyişe geçecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu kapsamda geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında flaş açıklamalarda bulunmuş ve merakla beklenen Lise tercih sonuç tarihini duyurmuştu. Öte yandan MEB takvimine göre sonuçlarla beraber liselerdeki nakil işlemleri için tarihler de belli oldu.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Geçen sene 1,5 milyon LGS'ye girdi 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız."