LGS tercihlerinde son gün ne zaman? MEB 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

2022 LGS tercihlerinin ne zaman biteceği araştırılıyor. LGS tercihleri 4 Temmuz’da başladı. 2022 LGS sınavı için tercih süreci devam ediyor. Binlerce öğrenci lise tercihlerini tamamlamaya çalışırken, tercihlerin ne zaman sona ereceğini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. 2022 LGS tercihleri son gününü ve sonuç tarihi haberimizde...

2022 LGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

MEB 2022 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 4 Temmuz'da başlayan 2022 LGS tercihleri 20 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edecek.

LGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile aynı zamanda MEB tarafından boş kontenjanlar ilan edilecek. 25-29 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınacak. Nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak.

1-5 Ağustos tarihleri arasında yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak. Sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.