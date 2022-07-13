LGS tercihleri ne zaman sona erecek? MEB 2022 Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih dönemi de başladı. Peki LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. LGS lise tercihleri, 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek ve sonuçları 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

LGS lise tercihleri nasıl yapılacak?

Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda puan üstünlüğüne göre kontenjan dahilinde yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezi Sınav Puanının eşitliği halinde, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.