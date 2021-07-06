LGS tercihleri ne zaman sona erecek? 2021 LGS tercihleri son gün ne zaman?

Sınavda ter döken yaklaşık bir milyon öğrenci, bugün itibariyle LGS tercihlerini yapacak ve tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyecek. Öğrenciler, LGS tercihlerinde 10 tane okul yazabilecek. Peki, 2021 LGS tercihleri son gün ne zaman?

LGS tercihleri ne zaman sona erecek?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.