LGS tercihleri 5 Temmuz'da başladı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri ne zaman sona erecek?

LGS tercihleri ne zaman bitecek?

LGS tercih ekranı ve tercih işlemleri MEB tarafından yayınlandı. Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması kılavuz bilgilerine göre 05-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. LGS tercih robotu aracılığıyla lise adayı öğrenciler, evlerine en yakın adrese dayalı liseler ve puanlarına yönelik en uygun okullar arasından tercihlerini yapacaklar. Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapılabilecek. Lise tercih ekranına https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresinden girilecek.