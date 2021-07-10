LGS tercihleri bitti mi? LGS tercihlerinde son gün ne zaman?

Öğrenciler dört yıl boyunca eğitim alacağı lise tercihlerini yapmaya devam ediyor. LGS tercihleri 5 Temmuz'da başladı. Peki, LGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

LGS tercihlerinde son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başladı ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

LGS yerlerştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için 10 tercihte bulunulabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek. Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini yaparken Bakanlığımızın kullanıma açtığı tercih robotundan da yararlanabilecek. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.