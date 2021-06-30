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Eğitim LGS tercih tarihleri belli oldu mu? LGS tercih tarihleri güncel
Eğitim

LGS tercih tarihleri belli oldu mu? LGS tercih tarihleri güncel

LGS tercih tarihleri son dakika | LGS sonuçları öğrenenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı. Peki, lise tercihleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 13:42:00 -
LGS tercih tarihleri belli oldu mu? LGS tercih tarihleri güncel

6 Haziran’da yapılan LGS’nin sonuçları 30 Haziran sabah saatlerinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercih tarihleri belli oldu mu? LGS tercih tarihleri güncel

Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen tarihleri açıkladı. LGS tercih işlemleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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