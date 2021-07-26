LGS tercih sonuçları ile yerleşemeyenler ne yapacak? Lise 1. nakiller ne zaman yapılacak?

LGS tercih sonuçları açıklandı. 6 Haziran’da yapılan 2021 LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanmıştı. LGS sonuçlarının açıklanamsından sona öğrenciler LGS puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda lise tercihlerini 5-16 Temmuz tarihleri arasında yaptı. LGS 2021 tercihlerinin tamamlanmasından sonra milyonlarca öğrenci 2021 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yerleştirme sonuçlarıyla beraber, sonuçlarla ilgili kapsamlı iki ayrı rapor da "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Raporlarda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı şekilde ele alındı.

LGS tercih sonuçlarıyla yerleştirmede yerleşemeyenler ne yapacak?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler ikinci nakil tercihinde bulunabilecek. Peki 1. nakil tercihleri ne zaman başlayacak? LGS yerleştirme sonuçları neticesinde herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için takvim şu şekilde işleyecek: 26-30 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış olacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler liseye nasıl yerleşecek?

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak."