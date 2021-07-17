LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
LGS 2021 tercihlerinin tamamlanmasının ardından gözler LGS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Lise tercih işlemini tamamlayan binlerce öğrenci "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
LGS tercih sonuçları, 1. lise tercih döneminin tamamlanmasına saatler kala gündeme geldi. LGS tercih işlemleri sona erdikten sonra gündeme gelen lise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı MEB tarafından belirlendi. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
LGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. LGS tercih sonuçları 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. LGS tercih sonuçları MEB üzerinden açıklanacak.
Nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021