LGS tercihleri nasıl yapılır? sorusu öğrencilerin gündeminde. Milyonlarca öğrenci e Okul üzerinden MEB'in sunduğu bir hizmet olan LGS tercih robotunda öğrencinin bulunduğu yüzdelik dilime göre en uygun lise seçenekleri incelenebilir.

LGS tercih robotu 2021

LGS tercihleri E-Okul üzerinden yapılacak. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

MEB'in sunduğu LGS tercih robotu hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açıklan sayfada gerekli bilgileri girdikten sonra, onlar için en uygun liselerin listesini görüntüleyebilir.

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