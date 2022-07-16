LGS tercih işlemleri ne zaman bitecek? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? 5 Haziran Pazar günü yapılan LGS’nin sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başladı. LGS tercihlerinin ne zaman sona ereceği, lise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırıyor. Peki, LGS tercih sonuçları hangi gün açıklanır?
LGS 5 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 30 Haziran’da ilan edildi. Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi tercih işlemlerini yapmaya başladı. Peki, LGS tercih işlemleri ne zaman sona erecek?
LGS tercih işlemleri ne zaman bitecek? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
Lise tercih işlemleri e-Okul üzerinden 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. E-okul üzerinden yapılan tercih işlemleri mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılmak zorunda. Lise tercih sonuçları ise 25 Temmuz 2022’de ilan edilecek.