LGS tercih dönemi ne zaman sona eriyor? 2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek?

5 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci başlatıldı. LGS sonuçları geçtiğimiz günlerde sınava katılan adayların erişimine açılmış ve tercih süreci başlamıştı. Peki LGS tercihleri ne zaman sona erecek?

Lise tercih dönemi ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak Lise tercihleri 4 Temmuz'dan itibaren 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Tercihlerini tamamlayan adaylar şimdiden sonuçlara odaklandı. LGS tercih sisteminde 3 tercih bildirim alanı açılacak. İlki adrese dayalı yerel yerleştirme, ikincisi sınav puanıyla merkezi yerleştirme, üçüncüsü de yatılı okul yerleştirmeleri. Bir adayın tercih yapabilmesi için öncelikle yerel tercihlerini sisteme girmesi gerekiyor. Yerel tercihlerini sisteme girmeyen aday merkezi yerleştirme yapamayacak.

2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihlerini gerçekleştiren adaylar lise tercihlerini 20 Temmuz saat 17.00’ye kadar yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa 25 Temmuz’da açıklanacak.

Lise tercihleri nasıl yapılacak?

Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar yerel yerleştirme tercihlerinin tamamını aynı okul türünden yapamayacak.

Merkezi yerleştirmede adaylar puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerinde olan bir okula yerleştirilecekler. Bu nedenle önceki yıllarda oluşmuş yüzdelik dilimlere göre tercih yapan adayların yerleşme şansı daha yüksek olacak.

Sistemde değerlendirme puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Eğer aday 10 tercihin hiçbirinde kontenjanlardan birine tutunamadıysa yani kendinden daha yüksek puanlı adaylar bu okulları tercih ettiyse o zaman bu öğrenci merkezi yerleştirme ile yerleşmemiş olacak ve bu sefer sistem öğrenciyi yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleştirmeye çalışacak.