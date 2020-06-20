LGS sözel soruları indir | LGS sözel soruları ve cevapları 2020
2020 LGS sözel soruları | LGS sınav heyecanı sona erdi. Milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi hayallerindeki liseye gidebilmek için LGS’de ter döktü. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler gözlerinin sonuçların açılacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların 16 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar açıklanana kadar puanlarını hesaplamak isteyenler ise “LGS sözel soru kitapçısı indir?” , “LGS sözel sayısal soruları ve cevapları” , “LGS soruları incele 2020” , “LGS soruları indir 2020” konularını araştırıyor. İşte, LGS sözel soruları ve cevapları 2020.
LGS maratonunun ilk ayağı tamamlandı. Milyonlarca öğrenci iki oturumdan oluşan sınavı tamamladı. Şimdi ise maratonun ikinci ayağı yani sonuç ve tercih süreci beklenmeye başladı. LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Bu süre zarfında kaç puan aldıklarını hesaplamak isteyen öğrenciler soru kitapçıklarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.
LGS sözel soruları indir | LGS sözel soruları ve cevapları 2020
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte öğrenciler sorulara nereden ulaşacaklarını araştırmaya başladı. İşte, LGS sözel soru kitapçığı ve cevapları: