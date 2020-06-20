LGS maratonunun ilk ayağı tamamlandı. Milyonlarca öğrenci iki oturumdan oluşan sınavı tamamladı. Şimdi ise maratonun ikinci ayağı yani sonuç ve tercih süreci beklenmeye başladı. LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Bu süre zarfında kaç puan aldıklarını hesaplamak isteyen öğrenciler soru kitapçıklarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

LGS sözel soruları indir | LGS sözel soruları ve cevapları 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte öğrenciler sorulara nereden ulaşacaklarını araştırmaya başladı. İşte, LGS sözel soru kitapçığı ve cevapları: