LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı
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LGS 20 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Sınavın ardından milyonlarca öğrenci soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi.
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.
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