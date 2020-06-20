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Eğitim

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı

LGS soruları açıklandı mı? LGS’ye giren öğrenciler internette “LGS soruları açıklandı mı?” , “LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı” , “2020 LGS soruları ve cevapları” , “LGS soruları ne zaman yayınlanır?” , “LGS soruları ve cevapları 2020” konularını araştırıyor. İşte, 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:23:00 -
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı

LGS 20 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Sınavın ardından milyonlarca öğrenci soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi.

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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