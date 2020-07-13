LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu sene 20 Haziran'da gerçekleşti. Öğrenciler LGS ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını merak ediyordu. Beklenen açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Peki, LGS 2020 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek." ifadelerine yer verdi.
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LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
LGS tercihleri, 16 Temmuz'da ilan edilecek olan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıla bakıldığında tercihler sonuçlardan yaklaşık 1 hafta sonra açıklanmıştı. Buna göre 2020 LGS tercihlerinin 20-21 Temmuz tarihlerinde başlayacağı öngörülüyor.