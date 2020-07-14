LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB LGS sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk LGS sonuçlarına ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk LGS sonuçlarının 16 Haziran 2020 tarihinde açıklanacağını ifade etti. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması: “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. Bakan Selçuk; "Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek” dedi. LGS sonuçlarının saat 10:00’da açıklanması bekleniyor.