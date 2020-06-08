8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS 20 Haziran’da yapılacak. LGS öncesinde milyonlarca kişi “LGS ders tekrarları ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

LGS son tekrar ne zaman? | EBA TV son tekrar dersi saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS son ders tekrarı konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “EBA TV'de 8 Haziran'da başlayacak 'LGS'de son tekrar' diye bir çalışmamız olacak saat 14.30'da. Bunu özellikle çocuklarımızın kaçırmamasını istiyorum. Orada bütün konuların son tekrarı olacak. Soruların çözümünün çok pratik olarak gösterileceği bir süreç yaşanacak. Ders kitabının dışından bir soru sorabilir miyiz? Kesinlikle sormayız" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavlara girecek öğrencilere neler önerdiğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Sınav sadece belirli bir bilgiye sahip olmak değil. Sınav, odaklanma derecesinin yanında sabırlı azimli ve dayanıklı olmakla da ilgili. Bu nedenle iyi psikolojik ve yüksek motivasyona sahip, öz yönetimi güçlü çocuklar bu süreçte daha başarılı oluyorlar. Aşırı kaygı yaşandığında. Bilinen konular da unutuluyor. Aşırı kaygı varsa ya da kaygı hiç yoksa bir problem vardır. Orta düzeydeki bir kaygının normal olduğunu çocuklarımız ve velilerimiz bilmeli."

Hiçbir eğitim eğitim-öğretim yılında bu seneki kadar kaynak sunulmadığını ve destek verilmediğini belirten Selçuk, "İlk kez bu kadar çok kaynak ve soru veriyoruz. Bu anlamda EBA TV'nin, EBA İnternet'in desteği var. Hepsi bu sene verilen destekler. Yani bu sene öğrencilerin şanslı olduğu bir sene." diye konuştu.

Örnek soruların geçen yıl 15 milyon, bu sene mayıs ayına kadar ise 21 milyon kez indirildiğine dikkati çeken Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.