LGS sistemi değişecek mi? 2026 LGS konuları belli oldu mu?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 2018’den bu yana uygulanmaya devam ederken, her yıl sınava girecek öğrenciler için en kritik başlıklardan biri sınavın yapısında değişiklik olup olmayacağı oluyor. Son günlerde LGS sistemine yönelik iddialar yeniden konuşulmaya başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı son duyurular 2026 sürecinin nasıl işleyeceğine dair önemli ipuçları verdi. Peki LGS sistemi değişiyor mu? 2026 LGS’de öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak? Sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS sistemi değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS ile ilgili “kademeler arası geçişte bu yıl bir değişiklik planlanmıyor” diyerek sistemin 2026’da da mevcut haliyle uygulanacağını açıkladı. Buna göre sınav yapısı, soru tarzı ve yerleştirme sistemi korunacak. LGS, yine PISA ve TIMSS odaklı beceri temelli, muhakeme gerektiren sorulardan oluşacak ve sınava girmek zorunlu olmayacak.

2026 LGS konuları değişti mi?

Bakanlık, 2026 LGS konuları için herhangi bir güncelleme yapılmayacağını bildirdi. Öğrenciler tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yalnızca 8. sınıf müfredatında yer alan konu ve kazanımlardan sorumlu olacak. MEB, yayımladığı duyuruyla tüm eğitimcilere ve öğrencilere “yayınlanan müfredatta yer alan bütün konular sınav kapsamında olacaktır” uyarısını yaptı.

Dolayısıyla 2026 LGS’ye hazırlanan öğrencilerin 8. sınıf dersleri üzerinden planlı bir çalışma yapması gerekiyor.

2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre: LGS merkezi sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

Sınav iki oturum hâlinde aynı gün gerçekleştirilecek:

Birinci oturum: Sözel bölüm

İkinci oturum: Sayısal bölüm

LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 LGS başvuru tarihi ve kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sınav kılavuzu ve başvuruların başlangıç tarihi, MEB tarafından ilerleyen haftalarda açıklanacak. Başvuruların yine e-Okul üzerinden otomatik olarak alınması bekleniyor, ancak resmi duyuru yapılmadan kesinlik bulunmuyor.