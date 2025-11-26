Sosyal medya yasaklansın! Takip uğruna az kalsın Kur'an ve Türk bayrağı yakacaktı
Sosyal medyada prim yapmak isteyen bir şahıs Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yakmaya kalktı.
Tekirdağ’da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı yakmaya çalışan U.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin eylemi, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle engellendi ve olay adli süreç kapsamında soruşturuluyor.
Tekirdağ'da sosyal medyadan canlı yayın yapan U.Ç., Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağı yakmaya çalıştı. Yayını görenlerin ihbarıyla hareket geçen polis, U.Ç.'yi yakaladı. U.Ç. hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)