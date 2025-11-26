  • İSTANBUL
Sosyal medya yasaklansın! Takip uğruna az kalsın Kur'an ve Türk bayrağı yakacaktı
Gündem

Sosyal medya yasaklansın! Takip uğruna az kalsın Kur'an ve Türk bayrağı yakacaktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Sosyal medya yasaklansın! Takip uğruna az kalsın Kur'an ve Türk bayrağı yakacaktı

Sosyal medyada prim yapmak isteyen bir şahıs Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yakmaya kalktı.

Tekirdağ’da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı yakmaya çalışan U.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin eylemi, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle engellendi ve olay adli süreç kapsamında soruşturuluyor.

Tekirdağ'da sosyal medyadan canlı yayın yapan U.Ç., Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağı yakmaya çalıştı. Yayını görenlerin ihbarıyla hareket geçen polis, U.Ç.'yi yakaladı. U.Ç. hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

Yorumlar

vatandaşrıza

Bunların cezası sosyal medya üzerinden olmalı. Aleme ibret olacak cezalar verilmeli. Meclis ne işe yarıyor anlamadım.
