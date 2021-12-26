LGS sınavının tarihi açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sınavı'nın 5 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milyonlarca öğrencinin beklediği sınav programına ilişkin beklenen açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.