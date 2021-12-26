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Eğitim LGS sınavının tarihi açıklandı
Eğitim

LGS sınavının tarihi açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sınavı'nın 5 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 15:47:00 - 2021-12-26 15:59:55
LGS sınavının tarihi açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milyonlarca öğrencinin beklediği sınav programına ilişkin beklenen açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

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