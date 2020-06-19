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Eğitim

LGS sınavında yanında olması bulunması gerekenler

LGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler 2020, 20 Haziran’da LGS sınavına girecek olan öğrenciler tarafından merak edilmekte. LGS Sınav Kuralları 2020 nedir, MEB tarafından belirlenen ve sınav günü uyulması gereken kurallar aşağıda yer almakta. İşte LGS’ye Girerken Yanımızda Bulunması Gerekenler 2020.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:34:00 - 2020-06-19 12:35:56
LGS sınavında yanında olması bulunması gerekenler

Sınava bu yıl ilk defa her öğrenci kendi okulunda girecek. Bina salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden öğrenebilirsin.

Sınava gelirken Geçerli kimlik belgesi, 2 adet kurşun kalem, kalemtıraş ve silgiyi yanında getirmelisin.

Sınava giriş belgen sınava gireceğin sıraya bırakılmış olacak.

Sınav için en geç saat 09.00 da okulunda olmalısın. Senin için en önemlisi sınava son giriş saatine dikkat etmek! Saat 09.45’den sonra adayların sınav binalarına alınmayacağını unutma.

Sınava gelirken yanında su ve dezenfektan getirebilirsin.

Okuluna geldiğinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacaksın. Sırana oturana kadar masken takılı olacak ama sınav başladığında maskeni çıkarabileceksin. Sözel oturumdan sonra verilecek 45 dakikalık arada öğretmenlerin kontrolünde okul bahçesine sosyal mesafeye uygun olacak şekilde çıkabileceksin.

LGS ve YKS sınavında kısıtlama sokağa çıkma yasağı geldi

Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

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