Binlerce öğrencinin ter döktüğü LGS sınavına ilişkin detaylar, yine öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Öğrenciler birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtladı. Birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30’da başladı.

LGS sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

LGS soruları ve cevaplarına ilişkin açıklamayı yapacak olan ÖSYM, konu hakkında bilgi vermedi. Fakat önceki sınavlardan edinilen bilgilere göre, sınavdan sonraki gün olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla 20 Haziran günü öğrenciler sonuçlarına ulaşabilirler.

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