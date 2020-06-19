LGS sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
LGS sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçlarına ilişki detaylar haberimizde saklı! LGS'de ter döken öğrenciler, sınav sorularını görmeyi, verdikleri cevapların doğruluğunu kontrol etmeyi istiyor. Dolayısıyla bütün öğrencilerin gözü, kulağı, ÖSYM'nin açıklayacağı haberde! Peki ama soru ve Lise Geçiş Sınavı soruları ve yanıtları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Öğrenciler nereden LGS sonuçlarını sorgulayacak? İşte merak edilen detaylar...
Binlerce öğrencinin ter döktüğü LGS sınavına ilişkin detaylar, yine öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Öğrenciler birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtladı. Birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30’da başladı.
LGS sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
LGS soruları ve cevaplarına ilişkin açıklamayı yapacak olan ÖSYM, konu hakkında bilgi vermedi. Fakat önceki sınavlardan edinilen bilgilere göre, sınavdan sonraki gün olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla 20 Haziran günü öğrenciler sonuçlarına ulaşabilirler.
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