2022 LGS, 5 Haziran’da yapılacak. Sınava hazırlanan öğrenciler ise ‘LGS sınavında değişiklik yapılacak mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu sene LGS’de değişiklik var mı?

LGS sınav süresi ne kadar? MEB LGS sınav soru sayısı değişti mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, APara canlı yayınında nemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, LGS hakkında merak edilenlerle ilgili konuştu. Bakan Özer, LGS'de değişiklik yapılmayacağını belirtti.

Bakan Özer, Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında şu an için değişiklik yapılmayacağının ve ihtiyaç olması durumunda revizyon yapılabileceğinin altını çizdi.

Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Yüz yüze eğitim sürecinin okullarda nasıl sürdürüldüğüne yönelik soru üzerine Özer, "Yüz yüze eğitimle 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayacağız" diye konuştu.

Özer, Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin okullardaki uygulamaları anımsatarak "Yüz yüze eğitime devam etmeyle ilgili gündemi artık kaldırıyoruz, kapanma ihtimali yok." ifadesini kullandı.