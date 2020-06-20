LGS sınav soruları nasıldı? LGS’de çıkan sorular

LGS sınavına giren öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular geldi. İlk oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te bitti. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular çözüldü ve saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sınav tamamlandı.

LGS'ye ilgili sınav yorumları sosyal medyada yapılmaya başladı. LGS sınavının bitimiyle birlikte sosyal medyada sınava ilişkin yorum yapan öğrencilerin bazıları LGS sınavının kolay olduğunu söylerken bazı öğrenciler ise matematik testinde zorlandıklarını dile getirdi.

İşte LGS sınav yorumlarından bazıları:

Sınav kısmi olarak zor gibiydi ama bazı sorular çok kolaydı.

Sınavın kolay olmadığını gördük. Bakalım sonuçlar nasıl gelecek.

Sınavın corona virüs önlemleri kapsamında geçmesi bizi etkiledi. Sonuçlarımızın iyi gelmesini bekliyoruz.

Bu sene öğrenciler olarak bir ilki yaşadık. Sonuçlarda da bunu göreceğiz.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. LGS soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek.2020 LGS sınav sonuçları için tarih verildi. LGS sınavı sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde erişime açılacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.