LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB son dakika LGS sonuçları
LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB son dakika LGS sonuçlarına ilişkin haberi sizler için derledik. Milyonlarca öğrencinin girmiş olduğu Lise Geçiş Sınavının açıklanacağı tarih merak konusu haline geldi. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre tercih ve sonuçların belirli günlerde yapılması gerekiyor. Peki ama LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
LGS tercihleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamalar beklenirken, haber hakkındaki gelişmeleri yeniakit.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.
LGS sonuçları 16 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.