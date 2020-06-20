LGS sınavı bugün yapıldı. LGS’nin ardından öğrenciler sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının 16 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Bu sebeple öğrenciler sınav sonuçları açıklanana kadar puanlarının hesaplayabilmek için soru ve cevap anahtarına nasıl ulaşacaklarını merak ediyor.

LGS sayısal soruları indir | 2020 LGS sayısal soru ve cevapları

LGS’ye giren öğrenciler sözel sayısal test kitapçıklarına nasıl erişeceklerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kitapçıkların ve cevap anahtarlarının yayınlandığını duyurdu. İşte, sayısal soru kitapçığı ve cevaplar.