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LGS Posof’ta üç okulda yapıldı

Aylar sonrasında olsa da öğrenciler okuluna kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:02:29 -
LGS Posof’ta üç okulda yapıldı

Aylar sonrasında olsa da öğrenciler okuluna kavuştu. LGS sınavı münasebetiyle Ardahan’ın Posof ilçesinde 110 öğrenci sınava girdi.


Posof ilçe merkezinde Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi, Halit Paşa orta okulu ve Süngülü köyünde olmak üzere sadece üç okulda imtihana giren öğrenciler kurallara uyarak mesafeyi, maskeyi ve diğer hijyen kurallarına dikkat ederek sınıflara alındılar.


Okula maske ile gelen öğrencilerin maskeleri çıkartılıp elleri dezenfekte edildikten sonra yeni maske verilerek içeri alındılar.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin basın mensuplarına tepki göstermesi dikkat çekti.

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