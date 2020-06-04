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Aktüel

LGS öncesi sınav salonları uygun hale getiriliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi sınav salonlarında incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:01:09 -
LGS öncesi sınav salonları uygun hale getiriliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi sınav salonlarında incelemelerde bulundu.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında okullarda hazırlanan sınav salonlarında gerekli tedbirler alınarak uygun hale getiriliyor.


LGS salonlarının sosyal ve fiziki mesafe kuralarına uygun olarak hazırlandığını kaydeden ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, sınav binası girişlerinde görevlilerce dezenfektan ve maske dağıtılacağını söyledi.


Sınav öncesi sınavın yapılacağı binalarda gerekli dezenfektan işlemlerinin yapılacağını belirten Milli Eğitim Müdürü Tunçmen, “Sınav salonlarımızı fiziki ve sosyal mesafeye uygun olarak düzenliyoruz. Sınav günü bina girişinde öğrencilerimize 2’şer adet maske dağıtımı görevli arkadaşlarımız tarafından yapılacaktır. Güvenlik görevlilerimiz ve görevli personelimiz sosyal ve fiziki mesafeye uygun olarak gerekli dezenfekte ve güvenlik işlemlerini yaparak öğrencilerimizi binaya alacaklar. Öğrencilerimizin sınav günü eksiklikler ile karşılaşmaması ve öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde sınava girmeleri için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

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