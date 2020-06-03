LGS okul puanları 2020 lise puanları kaç?
LGS taban puanlar | Koronavirüs salgını sebebiyle LGS haziran ayının son haftasına ertelendi. Sınava girecek olan öğrenciler “LGS ne zaman?” , “LGS kaç puan” , “LGS taban tavan puanlar” , “LGS 2020 İstanbul okul puanları” , “LGS Ankara puanları” , “LGS İzmir okul puanları” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “LGS okul puanları 2020 lise puanları kaç?” sorusunun cevabı.
Liseye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri LGS’ye kısa bir süre kala hayallerini süsleyen okul için kaç puan almaları gerektiğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
LGS nedir?
Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ortaöğretime geçiş sistemine verilen addır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.
LGS ne zaman?
Koronavirüs salgını sebebiyle LGS 7 Haziran'dan 20 Haziran'a ertelendi. LGS başvuruları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomotik olarak yapıldı. 8. sınıf öğrencileri kendi okullarında LGS'ye girecek.
LGS okul puanları 2020 lise puanları kaç?
8. sınıf öğrencileri okulların taban ve taban puanlarını araştırmaya başladı. Ayrıca öğrenciler LGS puanıyla öğrenci alan okulları da merak ediyor.
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