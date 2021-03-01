LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı ertelendi mi? LGS sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

LGS 2021 sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı’nın Haziran ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, LGS 2021 ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Korona salgını nedeniyle yarıyıl tatilinden sonra 15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başladı. 2 Mart’tan itibaren ise korona vaka sayılarına göre iller bazında kısıtlamalar kaldırılacak ve yüz yüze eğitimin hangi ilde devam edileceği netlik kazanmış olunacak. Uzaktan eğitim ya da yüz yüze eğitime devam ederken, LGS sınavına girmeye hazırlanan öğrenciler de LGS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

2021 LGS başvuruları ne zaman?

LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılda başvurular elektronik olarak yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz yıl Twitter hesabından, "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" demişti. Bu yıl da başvuruların geçtiğimiz yıl olduğu gibi otomatik olarak yapılması bekleniyor.

LGS’ye kimler girebilir?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.