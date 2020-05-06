LGS ne zaman? | LGS sonucu ne zaman açıklanır?
LGS ne zaman nasıl yapılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS ertelendi. Milyonlarca kişi "LGS ne zaman 2020" , "LGS nasıl yapılacak?" , "LGS online mı olacak?" , "LGS sınav giriş belgeleri" , "LGS sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “LGS sonucu ne zaman açıklanır?” sorusunun cevabı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS 20 Haziran’da yapılacak. Sınava girecek olan öğrenciler “LGS sonuçları ne zaman açıklanır?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. İşte, detaylar.
LGS ne zaman? | LGS sonucu ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 20 Haziran’da yapılacak olan sınavın sonuçlarının 16 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu.