  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

LGS ne zaman? | LGS sonucu ne zaman açıklanır?

LGS ne zaman nasıl yapılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle 7 Haziran'da yapılması planlanan LGS ertelendi. Milyonlarca kişi "LGS ne zaman 2020" , "LGS nasıl yapılacak?" , "LGS online mı olacak?" , "LGS sınav giriş belgeleri" , "LGS sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “LGS sonucu ne zaman açıklanır?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:21:00 -
LGS ne zaman? | LGS sonucu ne zaman açıklanır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS 20 Haziran’da yapılacak. Sınava girecek olan öğrenciler “LGS sonuçları ne zaman açıklanır?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. İşte, detaylar.  

LGS ne zaman? | LGS sonucu ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 20 Haziran’da yapılacak olan sınavın sonuçlarının 16 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu.

LGS ne zaman? | LGS nasıl nerede yapılacak?
LGS ne zaman? | LGS nasıl nerede yapılacak?

Eğitim

LGS ne zaman? | LGS nasıl nerede yapılacak?

Okullar 1 Haziran'da açılıyor mu? | Okullar ne zaman açılıyor?
Okullar 1 Haziran'da açılıyor mu? | Okullar ne zaman açılıyor?

Eğitim

Okullar 1 Haziran'da açılıyor mu? | Okullar ne zaman açılıyor?

YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?
YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?

Eğitim

YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı