8. sınıf öğrencileri hayallerini süsleyen liselere yerleşebilmek için önemli bir sınava girecek. LGS öncesinde milyonlarca kişi sınavın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

LGS ne zaman? | LGS saat kaçta başlayacak?

Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

LGS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde “meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.