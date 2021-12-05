8.sınıf öğrencilerinin gözü kulağı LGS’nin gerçekleşeceği tarihte. Bu sebeple sık sık ‘LGS 2022 ne zaman?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, LGS ne zaman açıklandı mı 2022

LGS ne zaman? LGS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak?

Lise sınavlarına hazırlanan adaylar başvuru tarihini ve sınavın gerçekleşeceği günü merakla bekliyor. Henüz 2022 yılı LGS başvuru tarihi ve sınavın yapılacağı tarih açıklanmadı. Sınav tarihinin ocak ayı gibi duyurulması bekleniyor. 2021 yılında sınav 6 Haziran’da yapıldı. Sınavın 2022 yılında da haziran ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Sınav başvurularının yapılacağı tarih de açıklanmadı. Son iki senedir başvurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılıyor. Öğrencilerin başvuruları otomatik yapılsa da sınava herkesin katılması zorunlu değildi. LGS başvuru tarihiyle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.