LGS nakil boş kontenjanları 2021
Ortaokul 8. Sınıf öğrencileri LGS sınavına girdikten sonra istedikleri liseler için tercih işlemleri geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti. LGS sınavı tercih ve yerleştirme başvurularının başlamasıyla birlikte Lise nakil boş kontenjan 2021 merak edildi. Peki, LGS nakil boş kontenjanları 2021 nelerdir?
2021 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS taban puanları ve boş kontenjanları da belli oldu. LGS 1. nakil döneminde boş kontenjanlara nakil yapacak öğrenciler, e-okul üzerinden nakil işlemlerini tamamlayacak. İşte merak edilen haberin devamı…
LGS nakil boş kontenjanları 2021
MEB, liselerin boş kontenjanları ve taban puanlarını paylaştı. Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları, bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek. Öğrenciler, kontenjan ve taban puanlara http://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlaya bilecek.