  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

LGS Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Hafta sonu gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sınavı (LGS) için Düzce’de Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:41:46 -
LGS Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Hafta sonu gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sınavı (LGS) için Düzce’de Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sınav boyunca alınacak tedbirler konuşuldu.


20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Düzce’de koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ökkeş Kepek katılım sağladı.


Toplantıda, Düzce’de 96 okulda 442 salonda gerçekleştirilecek olan sınavla ilgili alınacak tedbirler konusunda çeşitli görüş alışverişinde bulunuldu. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit "Öğrencilerimiz için önem arz eden söz konusu sınavların güven ortamında huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için kamu kurum ve kurumlarımızca gerekli tedbirler alınmıştır. Bu süreçte halkımızın da sınav esnasında, sınavların yapıldığı okullara yakın bölgelerde öğrencilerimizin dikkatinin dağılmaması adına hassas davranmaları son derece önem arz etmektedir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı