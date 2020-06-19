  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü

Samsun’da Liselere Giriş Sınavı (LGS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü pazarlar bir gün erken açılınca pazarcı esnafı vatandaştan beklediği ilgiyi bulamadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:56:39 -
LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü

Samsun’da Liselere Giriş Sınavı (LGS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü pazarlar bir gün erken açılınca pazarcı esnafı vatandaştan beklediği ilgiyi bulamadı.


İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde her kurulan Modern Pazar’da önceki haftalarda yaşanan yoğunluktan eser yoktu. Her hafta cumartesi kurulan pazar bu hafta cumadan açıldı. Pazarcıya göre bu değişiklik vatandaşın kafasını karıştırdı. Ayrıca mesai saatlerine denk gelmesi nedeniyle de ilgi istedikleri gibi olmadı.


Pazarcılar fiyatların önceki haftaya göre uygun olduğunu söylediler. Sebze fiyatlarında düşüş yaşandığını, meyvelerin ise mevsimin ilkleri olduğunu bundan ötürü fiyatlarının normal olduğunu belirttiler. Vatandaşlar ise geçen haftaya göre bir ucuzluk olduğunu ancak genel olarak fiyatların olması gerekenden pahalı olduğunu belirttiler. Alım güçlerinin düştüğünü söylemeyi de ihmal etmediler.


Pazarcı İbrahim Küçükkaya, “Pazarda fiyatlar gayet normal. Bir tek fasulyede sıkıntı var. O da yeni çıkıyor. Mersin tarafı yandığı için çarşamba yeni başlıyor. Diğerleri normal. Kirazlar dün Amasya’da doludan önce toplandı. Dolu olduğu için bundan sonra belki sıkıntı olabilir. Sebzelerin hepsi düşük. Ama iş var mı derseniz yok. Yasaktan ötürü kimsenin pazar kurulduğundan haberi yok. Müşterilerin yüzde 30’u gelmedi” dedi.


Bazı vatandaşlar ise, “Meyveler çok pahalı. Sebzeler geçen haftaya göre aynı. Sağlık olsun artık” diye konuştu.


Pazarda fiyatlar şöyle:


Maydanoz 1 TL, soğan 1,25, patates 2 TL, mısır 2 TL, domates 3 TL, patlıcan 3 TL, erik 3 TL, havuç 3 TL, salata 3 TL, biber 3 TL, şeftali 5 TL, elma 5 TL, limon 5 TL, kiraz 6,5 TL, muz 7,5 TL ve üzüm 10 TL.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı