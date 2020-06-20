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Aktüel

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Rehberlik hizmetlerimizle sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:14:43 -
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.

Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.


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