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LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:06
LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.
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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:06
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