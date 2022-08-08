LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Temmuz’da duyurulan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95’inin istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 97’ye yükseldiğini açıkladı.

İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos’ta alındığını belirten Bakanlık, “LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97,6’sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yerleştirme ve nakil komisyonları

Bakanlık, merkezi yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını hatırlatarak iki nakil sürecinde hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini bildirdi.

Söz konusu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos’ta alınacağını ve 19 Ağustos’ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağın kaydeden Bakanlık, “19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar.” açıklamasını yaptı.

LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN