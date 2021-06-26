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Eğitim LGS cevapları 2021
Eğitim

LGS cevapları 2021

Lise sınavı 6 Haziran 2021’de yapıldı. LGS’nin ardından pek çok kişi ‘Lise sınav soruları açıklandı mı?’ konusunu araştırıyor. Peki, LGS soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-26 12:55:00 -
LGS cevapları 2021

Milyonlarca öğrenci hayallerini süsleyen liseye yerleşmek için 6 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. LGS’ye girenler soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki, LGS cevapları açıklandı mı?

LGS cevapları 2021

LGS’ye giren öğrenciler soruların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. LGS soru ve cevapları sınavın hemen ardından açıklandı. LGS sonuçları ise 30 Haziran’da ilan edilecek.

LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI

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