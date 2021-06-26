LGS cevapları 2021
Lise sınavı 6 Haziran 2021’de yapıldı. LGS’nin ardından pek çok kişi ‘Lise sınav soruları açıklandı mı?’ konusunu araştırıyor. Peki, LGS soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı?
Milyonlarca öğrenci hayallerini süsleyen liseye yerleşmek için 6 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. LGS’ye girenler soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki, LGS cevapları açıklandı mı?
LGS cevapları 2021
LGS’ye giren öğrenciler soruların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. LGS soru ve cevapları sınavın hemen ardından açıklandı. LGS sonuçları ise 30 Haziran’da ilan edilecek.