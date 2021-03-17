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Eğitim LGS başvurusu nasıl yapılır 2021? LGS başvuruları başladı mı?
Eğitim

LGS başvurusu nasıl yapılır 2021? LGS başvuruları başladı mı?

Lise hayali ile LGS için hazırlanan öğrenciler MEB tarafından gerçekleştirilecek sınavın tarihini sorgulamaya başladı. 2021 Yılının 2. Dönemi başlamasıyla birlikte Liseye Geçiş Sistemi sınavı heyecanı başladı. Kısa bir süre kalan LGS hakkında LGS ne zaman, başvuru tarihi var mı, başvuru yapılacak mı? soruları araştırılıyor. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır 2021? LGS başvuruları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:27:00 -
LGS başvurusu nasıl yapılır 2021? LGS başvuruları başladı mı?

LGS sınavı başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında adaylar Haziran ayında gerçekleşecek sınav için MEB tarafından duyurulması beklenen tarihlerde elektronik ortam üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada adaylar "LGS başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusuna ait yanıtı merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz sene LGS başvurularını otomatik olarak almıştı.

LGS ne zaman?

2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirlendi.

LGS başvurusu nasıl yapılır 2021?

LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılda başvurular elektronik olarak yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu şekilde açıklamada bulunmuştu. Bakan Ziya Selçuk “LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor.” demişti.

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