LGS 2022 sınavı ne zaman? MEB 2022 LGS başvuruları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) her sene yapılan ve 8 sınıf öğrencilerinin girdiği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım sürüyor. İkinci ara tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte LGS sınav tarihi ile LGS sınavı başvuru tarihleri de hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği 2022 LGS sınav tarihi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklandı Peki LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? LGS başvurusu başladı mı? İşte sınava dair detaylar...

LGS 2022 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının başvuru tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer’den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran’da yapılacak” dedi. LGS 2022'nin ne zaman gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından LGS başvurularının ne zaman başlayacağı ve sona ereceği araştırılıyor. Peki 2022 LGS başvuruları ne zaman? LGS başvuru tarihleri belli oldu mu?

2022 LGS başvurusu ne zaman alınacak?

Öğrencilerin lise öğrenimini görmek için katılım göstereceği LGS 2022 için başvurular ise önümüzdeki haftalarda başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl LGS başvuru kılavuzu yayınlanmış ancak LGS başvuruları ise otomatik olarak alınmıştı. Bu sene de bu uygulamanın devam etmesi bekleniyor. Geçen yıl 5-14 Nisan tarihinde başvuruları alınan sınav, 6 Haziran'da iki oturum halinde düzenlendi.

LGS nedir, LGS sınavına kimler girer?

Liselere Geçiş Sistemi veya LGS; TC Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018- 2019 Eğitim Öğretim senesinden beri uygulamaya koymuş olduğu ortaöğretime giriş sistemi olarak tanımlanabilir. TEOG sınavının yerini LGS sistemi almıştır. Bu sistemde TIMS ve PISA soruları esas alınıp, mantık muhakemesi yeteneği ölçülmektedir. Sınavı kazanan öğrencilerin; Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi liselere gitme şansı bulunur. Sınavda belli başarıya ulaşamayan öğrenciler ise adrese dayalı okul tercihi yapabilir ve merkezi sınav ile öğrenci almayan okullarda eğitimini sürdürmeyi tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.

LGS'de yüzdelik dilim nedir?

LGS'de yüzdelik dilim, öğrencinin sınavda sıralandırmaya bağlı olarak oluşan “yüzde” ifadesidir. LGS'nin yüzdelik dilimine göre sınav genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS’ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.