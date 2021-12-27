LGS 2022 ne zaman olacak? 2022 LGS başvurusu nasıl yapılacak?

LGS ne zaman yapılacak? sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İyi bir lisede eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler LGS için arayışta. 2022 LGS ne zaman saat kaçta sorusu, sınava hazırlanan binlerce öğrencinin araştırdığı konu oldu. Sınav öncesinde örnek sorular ile hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, E Okul ve okul müdürlükleri üzerinden LGS sınav yerleri bilgisini edinebilecek. Peki, nitelikli okullar için düzenlenecek olan LGS ne zaman ve saat kaçta düzenlenecek? LGS sınav ve başvuru tarihi açıklandı mı? 2022 LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi merak ediliyor. Bu sene 8. sınıfa giden yüz binlerce öğrenci MEB tarafından uygulanacak LGS sınavına katılacaklar.

LGS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

LGS başvurusu nasıl yapılacak?

2022 LGS 2022 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı Başvuru tarihleri belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir. LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumu, saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da uygulandı.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi ya da LGS, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ortaöğretime geçiş sistemi. TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir.