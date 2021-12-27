8.sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS tarihi açıklandı. Peki, 2022 LGS ne zaman?

LGS 2022 ne zaman? LGS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

LGS 2022 başvurularının ne zaman alınacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 2020 ve 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı başvuruları otomatik olarak yapmış dileyen öğrenciler ise sınava girmişti.

2021 yılında yapılan LGS’de birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verildi.