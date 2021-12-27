  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim LGS 2022 ne zaman? LGS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?
Eğitim

LGS 2022 ne zaman? LGS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

LGS 2022 başvuru tarihi | Lise sınavlarına hazırlanan 8.sınıf öğrencileri LGS’nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS ne zaman yapılacak? 2022 LGS başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2021-12-27 21:30:00 -
LGS 2022 ne zaman? LGS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

8.sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS tarihi açıklandı. Peki, 2022 LGS ne zaman?

LGS 2022 ne zaman? LGS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

LGS 2022 başvurularının ne zaman alınacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 2020 ve 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı başvuruları otomatik olarak yapmış dileyen öğrenciler ise sınava girmişti.

2021 yılında yapılan LGS’de birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği ne zaman verilecek? Doğalgaz destek başvurusu nereden yapılacak?
Ekonomi

İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği ne zaman verilecek? Doğalgaz destek başvurusu nereden yapılacak?

İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği ne zaman verilecek? Enerji Bakanı Fatih Dönmez "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasın..
Şeamet tellalı Zelyut bildiğiniz gibi! Türkiye'de kur yine…
Medya

Şeamet tellalı Zelyut bildiğiniz gibi! Türkiye'de kur yine…

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde ekonomiyle ilgili şeamet tellallığı yapmayı sürdüren Evren Devrim Ze..
CHP'li İBB'nin 'terör iltisaklı' çalışanlarına teftiş, Mansur Yavaş'ı da telaşlandırdı! Madem 'asılsız' bu telaşınız neden?
Gündem

CHP'li İBB'nin 'terör iltisaklı' çalışanlarına teftiş, Mansur Yavaş'ı da telaşlandırdı! Madem 'asılsız' bu telaşınız neden?

CHP'li İBB'nin 'Terör iltisaklı' çalışanlarına yönelik teftiş başlatılmasının ardından HDP'ye diyet borcu ödeyen CHP'yi korku sardı. Ankara ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay